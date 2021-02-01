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Зеленский о войне на Донбассе: санкциями жизни людей не вернешь

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 10:42
Зеленский о войне на Донбассе: санкциями жизни людей не вернешь Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе. По его словам, санкциями жизни погибших людей из-за войны не вернуть.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, передает "Голос Америки".

По его словам, было бы правильным, чтобы Украину защищали США и Евросоюз.

"Если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что такая же агрессия, которая сегодня наблюдается со стороны России против Украины, может быть в отношении любой другой страны.

"Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит", - отметил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский имеет один вопрос к новому президенту США Джо Байдену: "почему Украина до сих пор не в НАТО?".

Также сообщалось, что российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден по-разному смотрят на проблему Донбасса.

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