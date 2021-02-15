Зеленський вніс до Ради пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради пакет законопроектів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Йдеться про проекти законів №№5067-5069.
Проект №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.
Законопроект №5068 передбачає зміни до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП, а проект №5069 - зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальності за невиконання законних вимог такого інспектора.
Проекти законів №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.
Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту.
Останній етап проходження усіх документів - передані на розгляд керівництву.
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