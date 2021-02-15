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Зеленський вніс до Ради пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 14:16
Зеленський вніс до Ради пакет законів про інспекторів Вищої ради правосуддя Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради пакет законопроектів про дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Йдеться про проекти законів №№5067-5069.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Проект №5067 пропонує зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції.

Законопроект №5068 передбачає зміни до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП, а проект №5069 - зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці зміни пропонують встановити відповідальності за невиконання законних вимог такого інспектора.

Проекти законів №№5068-5069 Зеленський визначив як невідкладні.

Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту.

Останній етап проходження усіх документів - передані на розгляд керівництву.

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