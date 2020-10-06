Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Також він призначив нового директора концерну.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі говориться "звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Разом з тим, президент призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки генерального директора держконцерну.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Абромавичус незабаром покине "Укроборонпром". Причиною є прибутковість і стратегія розвитку концерну. Була інформація, що його може замінити Сергій Тихонов.

Нагадаємо, в парламенті оцінили роботу Абромавічуса в "Укроборонпромі". Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич позитивно оцінив роботу Абромавічуса.

Зазначимо, Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому" в кінці серпня 2019 року. До цього він займав пост міністра економіки в уряді Яценюка, покинувши посаду в квітні 2016 року.