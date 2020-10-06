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Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Также он назначил нового директора концерна.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится "уволить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Вместе с тем, президент назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Абромавичус вскоре покинет "Укроборонпром". Причиной является доходность и стратегия развития концерна. Была информация, что его может заменить Сергей Тихонов.

Напомним, в парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме". Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу Абромавичуса.

Отметим, Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал пост министра экономики в правительстве Яценюка, покинув должность в апреле 2016 года.

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