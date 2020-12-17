Зеленський вимагає від послів результатів через пів року після призначення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новопризначені посли мають показувати результат через пів року після призначення. Він попросив МЗС розробити модель ефективної роботи послів.

Про це він заявив на брифінгу.

Він дав завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі розробити модель ефективності роботи послів саме в економічному напрямку.

"Скажу новопризначеним послам, що перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла", - заявив він.

Нагадаємо, президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинського.

Додамо, що Зеленський звільнив послів у Кореї та Ізраїлі. При цьому президент призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані. Ними стали Євген Корнійчук і Петро Врублевський.