Зеленский требует от послов результатов через полгода после назначения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения. Он попросил МИД разработать модель эффективной работы послов.

Об этом он заявил на брифинге.

Он дал задание министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать модель эффективности работы послов именно в экономическом направлении.

"Скажу новоназначенным послам, что первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результатов - нет должности посла", - заявил он.

Напомним, президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.