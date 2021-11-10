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Зеленський скликає РНБО на сьогодні: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони України. Засідання відбудеться сьогодні.

Все, що відомо про засідання, в матеріалі РБК-Україна.

Дата засідання: 10 листопада.

Час проведення: 15:00.

Місце проведення: Офіс президента.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.

Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.

Оновлений склад

Тижнем раніше Зеленський підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки.

Зі складу РНБО вивели:

  • екс-міністра економіки Любченка Олексія;
  • екс-міністра оборони Андрія Тарана;
  • екс-міністра стретічних галузей Олега Уруського.

До персонального складу РНБО ввели:

  • Рябікіна Павла - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Свириденко Юлію - першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України.
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РНБОВолодимир Зеленський