Зеленський скликає РНБО на сьогодні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони України. Засідання відбудеться сьогодні.
Все, що відомо про засідання, в матеріалі РБК-Україна.
Дата засідання: 10 листопада.
Час проведення: 15:00.
Місце проведення: Офіс президента.
"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.
Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.
Тижнем раніше Зеленський підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки.
Зі складу РНБО вивели:
До персонального складу РНБО ввели: