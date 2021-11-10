Зеленский созывает СНБО на сегодня: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Заседание состоится сегодня.
Все, что известно о заседании, в материале РБК-Украина.
Дата заседания: 10 ноября.
Время проведения: 15:00.
Место проведения: Офис президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил cекретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.
Прошлое заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.
Неделей ранее Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности.
Из состава СНБО вывели:
В персональный состав СНБО ввели: