ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про скорочення нардепів: цей закон на черзі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 09:22
Зеленський про скорочення нардепів: цей закон на черзі Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підтримує скорочення народних депутатів в Раді до 300 осіб. Фракція "Слуга народу", за його словами, підтримує цей законопроект.

Про це він заявив під час відеозвернення.

Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено...

Posted by Володимир Зеленський on Thursday, January 28, 2021

Президент вважає, що, за логікою, цей законопроект мали б підтримати всі фракції.

"Вірю, що депутатів буде менше. Не 450, а 300. Цей закон на черзі... Щоб депутатів було 300, потрібно 300 голосів. Цікаво, хто доєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливо", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні можуть скоротити кількість народних депутатів до 300. Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує остаточно прийняти президентський законопроект №1017.

Цей законопроект президент України вніс до парламенту 29 серпня в 2019 році.

У вересні 2019 року Верховна рада направила проект в КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Верховна Рада
NEWS
Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
DAILY
Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати
Олег Черниш, Уляна Безпалько Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати