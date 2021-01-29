Зеленський про скорочення нардепів: цей закон на черзі

Президент України Володимир Зеленський підтримує скорочення народних депутатів в Раді до 300 осіб. Фракція "Слуга народу", за його словами, підтримує цей законопроект.

Про це він заявив під час відеозвернення.

Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено... Posted by Володимир Зеленський on Thursday, January 28, 2021

Президент вважає, що, за логікою, цей законопроект мали б підтримати всі фракції.

"Вірю, що депутатів буде менше. Не 450, а 300. Цей закон на черзі... Щоб депутатів було 300, потрібно 300 голосів. Цікаво, хто доєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливо", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні можуть скоротити кількість народних депутатів до 300. Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує остаточно прийняти президентський законопроект №1017.

Цей законопроект президент України вніс до парламенту 29 серпня в 2019 році.

У вересні 2019 року Верховна рада направила проект в КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.