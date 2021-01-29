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Зеленский о сокращении нардепов: этот закон в очереди

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 09:22
Зеленский о сокращении нардепов: этот закон в очереди Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает сокращение народных депутатов в Раде до 300 человек. Фракция "Слуга народа", по его словам, поддерживает этот законопроект.

Об этом он заявил во время видеообращения.

Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено...

Posted by Володимир Зеленський on Thursday, January 28, 2021

Президент считает, что, по логике, этот законопроект должны поддержать все фракции.

"Верю, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди... Чтобы депутатов было 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", - отметил он.

Напомним, в Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Этот законопроект президент Украины внес в парламент 29 августа в 2019 году.

В сентябре 2019 года Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.

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