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Число нардепів можуть скоротити до 300: ВР рекомендують остаточно схвалити закон

Новость на русском → Україна, Четвер 14 січня 2021 14:27
Число нардепів можуть скоротити до 300: ВР рекомендують остаточно схвалити закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть скоротити число народних депутатів до 300. Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує остаточно прийняти президентський законопроект №1017.

Таке рішення члени комітету прийняли в ході сьогоднішнього засідання.

Відзначимо, законопроект підтримали 17 членів комітету. Проти виступив один парламентарій і п'ять - утрималися.

Передбачено, що після набуття чинності цим законом парламент, обраний до набрання чинності документом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України.

Нагадаємо, 4 лютого минулого року Рада попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради і закріплення пропорційної виборчої системи). За це проголосували 236 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року Конституційний суд України оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Цей законопроект голова держави вніс до парламенту 29 серпня позаминулого року.

У вересні 2019-го Верховна рада направила проект в КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.

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