Зеленський збирає РНБО на п'ятницю. Можливо на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський знову збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання призначено на п'ятницю, 30 липня.
Про це РБК-Україна повідомили поінформовані джерела.
Один зі співрозмовників видання уточнив, що знову обговорюється ідея провести виїзне засідання Радбезу. За його словами, зібратися РНБО може на Донбасі.
Друге джерело додало, що на порядок денний буде винесено і питання тарифів на електроенергію для населення. Про це раніше заявив і сам Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".
Нагадаємо, попереднє засідання РНБО мало пройти в Сумах, але в підсумку виїзну зустріч скасували.