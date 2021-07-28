Зеленський збирає РНБО на п'ятницю. Можливо на Донбасі

Один зі співрозмовників видання уточнив, що знову обговорюється ідея провести виїзне засідання Радбезу. За його словами, зібратися РНБО може на Донбасі.

Друге джерело додало, що на порядок денний буде винесено і питання тарифів на електроенергію для населення. Про це раніше заявив і сам Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".