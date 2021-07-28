Зеленский собирает СНБО на пятницу. Возможно на Донбассе

Один из собеседников издания уточнил, что снова обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза. По его словам, собраться СНБО может на Донбассе.

Второй источник добавил, что на повестку дня будет вынесен и вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Об этом ранее заявил и сам Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".