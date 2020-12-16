ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін погодив призначення нових голів ще двох ОДА

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 15:11
Кабмін погодив призначення нових голів ще двох ОДА Фото: Олександр Старух та Андрій Бойчук (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України схвалив призначення Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА). Також погоджено призначення Андрія Бойчука головою Івано-Франківської ОДА.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Відзначимо, Старух уже очолював Запорізьку ОДА з вересня 2008 по березень 2010 року.

Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. Останні роки займався волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка новим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Також повідомлялося, що депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку і попросили президента призначити нового керівника області. Погуляйка призначили головою ОДА в листопаді минулого року. Призначення погоджували на виїзному засіданні Кабінету міністрів в Маріуполі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Запорожская ОГА
NEWS
В роботі Telegram стався глобальний збій
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В роботі Telegram стався глобальний збій
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні