Зеленський змінив голів Харківської та Одеської ОДА

Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним стала Айна Тимчук.

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В'ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький. Відповідний указ був підписаний у п'ятницю.

Нагадаємо, 25 листопада Кабінет міністрів України погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначення Тимчук.

Крім того, на початку листопада Харківська міська виборча комісія зареєструвала нинішнього харківського міського голову Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді. Заява про реєстрацію він переслав електронною поштою.

Раніше Зеленський звільнив керівників Сумської, Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників цих ОДА.