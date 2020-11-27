Зеленский сменил глав Харьковской и Одесской ОГА

Алексей Кучер был уволен с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Еще одним указом Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА. Им стала Айна Тимчук.

Кроме того, президент подписал указ, которым уволил Вячеслава Овечкина от временного исполнения обязанностей главы Одесской областной государственной администрации.

Теперь должность главы Одесской ОГА будет занимать Сергей Гриневецкий. Соответствующий указ был подписан в пятницу.

Напомним, 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение Тимчук.

Кроме того, в начале ноября Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского главу Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности. Заявление о регистрации он переслал по электронной почте.

Ранее Зеленский уволил руководителей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областей. Вместе с тем глава государства назначил временно исполняющих обязанности руководителей этих ОГА.