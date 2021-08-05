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Зеленський зробив заяву про Донбас: у будь-якому випадку стіна завалиться

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимира Зеленський не бачить Донбас у складі Росії. Стіна завалиться, як колись у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Зеленський заявив, що Донбас ніколи не буде російським.

"Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи. Неважливо, скільки буде окупованою. Це як стіна в Берліні. Це неважливо, в будь-якому випадку люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо не домовляться, все рівно, скористаються моментом люди", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами.

Раніше президент України заявив, що нормандська зустріч відбудеться, але все залежить від Росії.

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Володимир ЗеленськийДонбас