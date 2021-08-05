Зеленский сделал заявление о Донбассе: в любом случае стена рухнет

Президент Украины Владимира Зеленский не видит Донбасс в составе России. Стена рухнет, как когда-то в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента в интервью телеканалу "Дом" .

Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российским.

"Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько будет оккупированной. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди", - заявил он.