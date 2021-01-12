Зеленський та Санду домовились про створення президентської ради

Президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду домовились створити президентську раду. В рамках цієї ради сторони будуть формувати стратегію для двохсторонніх відносин.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з Маєю Сандою.

За його словами, країни планують відновити діалог на найвищому рівні та зробити його динамічним.

"Для цього ми домовились створити президентську раду, в рамках якої ми будемо формувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двохстороннього порядку денного", - заявив він.

Пріоритетними сферами для економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт та транзит, повідомив український президент.

Зокрема, Зеленський та Санду обговорили будівництво сучасної магістралі, яка об'єднає Київ та Кишенів.

Зазначимо, Володимир Зеленський цінує підтримку президентом Молдови Майєю Санду суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, сьогодні президенти України і Молдови провели переговори в Києві. В ОП раніше анонсували, що сторони підпишуть ряд документів.