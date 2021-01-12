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Зеленський цінує, що Санду не боїться називати Крим українським

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 12:24
Зеленський цінує, що Санду не боїться називати Крим українським Фото: Майя Санду і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава держави Володимир Зеленський цінує підтримку президентом Молдови Маєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України. За його словами, Санду не боїться називати Крим українським.

Про це український лідер повідомив у своєму Twitter.

Він привітав Санду у Києві та підкреслив, що це початок нових відносин України та Молдови.

"Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським", - написав президент.

Як писало РБК-Україна, раніше в Офісі українського президента підтвердили візит президента Молдови Майї Санду до Києва 12 січня.

Лідери двох країн підпишуть ряд двосторонніх документів, відзначали у Зеленського.

При цьому в прес-службі президента Молодови раніше повідомили, що Майя Санду проведе зустріч з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Вона також назвала питання, які хоче обговорити з Зеленським. Зокрема, питання безпеки в регіоні, питання шляху держав до Європейського союзу і реформи для наближення країн до ЄС.

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