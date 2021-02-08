Зеленський про російську COVID-вакцину: немає підтвердження її результативності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз немає підтвердження результативності російської вакцини від коронавірусу. Експерементувати на українцях не будуть.

Про це він заявив в ході форуму "Україна 30" .

"Ніякого підтвердження того, що "Супутник V" гарантовано дає результат, немає. Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. Це точно не кролики. На них експериментувати ми точно не маємо права", - заявив він.

Зеленський заявив, що Україна домовлялась тільки з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала "справжню істерію" з вимогами зареєструвати російський препарат.

Крім того,

на початку року депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія "Біолік" подала російську вакцину від COVID на реєстрацію в Україні.

Пізніше держпідприємство "Медичні закупівлі" заявило, що для придбання російської вакцини "Супутник V" немає раціональних підстав.