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Зеленский про российскую COVID-вакцину: нет подтверждения ее результативности

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет подтверждения результативности российской вакцины от коронавируса. Экспериментировать на украинцах не будут.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30".

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Зеленский заявил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них эксперементировать мы точно не имеем права", - заявил он.

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