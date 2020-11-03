Зеленський різко відповів на звинувачення в постачаннях зброї Баку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення кінорежисера Саріка Андреасяна про військову допомогу, яку нібито надає Україна Азербайджану, який веде бойові дії в Нагірному Карабасі. Він попросив не поширювати російських фейків.

Свою позицію Зеленський озвучив в Telegram-каналі.

Президент зазначив, що Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб.

"Такі вкиди з’являються не вперше. Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну та війну в Сирії. Тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі. І все роблять одні й ті самі люди", - заявив він.

Він обурений тим, що кінорежисер вирішив зробити таку заяву і заявив, що Україна ніколи не виступала за ескалацію конфлікту.

"Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Андреасян звернувся до Зеленського, заявивши, що в зв'язку з військовою допомогою Азербайджану, в української влади "руки в крові".

"Вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними", - написав Андреасян.

Нагадаємо, Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.

Відзначимо, США розглядають введення скандинавських миротворців у Нагірний Карабах.