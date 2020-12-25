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Зеленський про прямі переговори з Путіним: зараз немає предмета розмови

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не телефонує російському лідеру Володимиру Путіну щодо врегулювання на Донбасі. За словами глави держави, зараз немає предмета розмови.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

Зеленський зазначив, що у разі, якщо він зателефонує Путіну, то він точно захоче з ним поспілкуватися, але зараз немає про що говорити.

"Тому що немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися", - пояснив глава держави.

На думку президента, переговори щодо Донбасу повинні йти як у нормандському форматі, так і у форматі прямого діалогу.

"Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі - ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - наголосив він.

Нагадаємо, до цього в російському Кремлі виключили можливість зустрічі Зеленського з Путіним. У Москві заявили, що не бачать субстанції для таких переговорів.

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