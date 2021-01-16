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Зеленський провів перестановки в керівництві СБУ. Хто позбувся посад

Новость на русском → Київ, Субота 16 січня 2021 20:38
Зеленський провів перестановки в керівництві СБУ. Хто позбувся посад Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок в Службі безпеки України. Вони стосуються керівників обласних управлінь, Національної академії та одного департаменту СБУ.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

У своїх указах Зеленський:

  • призначив Ігоря Осипчука головою управління СБУ у Львівській області. До цього призначення Осипчук більше року керував управлінням СБУ в Кіровградській області. Колишній керівник Львівського СБУ Юрій Гончаров пробув на посаді лише дев'ять місяців;
  • призначив Дмитра Нєвєдрова керівником СБУ в Миколаївській області;
  • Олександра Наконечного - керівником управління СБУ в Кировогодской області;
  • звільнив Сергія Кудінова з посади ректора Національної академії СБУ. Його посаду займе Андрій Черняк. Кудінов обіймав свою посаду з 2016 року;
  • призначив Олександра Куксу головою департаменту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика.

У п'ятницю повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання врегулювання на Донбасі. Зеленський поскаржився на відсутність прогресу у процесі мирного врегулювання.

Крім цього, Зеленський на цьому тижні видав указ про направлення українських військових у Косово. Військові приєднаються до миротворчої місії ООН.

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