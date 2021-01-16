ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 20:38
Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В своих указах Зеленский:

  • назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;
  • назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;
  • Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;
  • уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;
  • назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.

В пятницу сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.

Кроме этого, Зеленский на этой неделе издал указ о направлении украинских военных в Косово. Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Служба безопасности Украины
NEWS
Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19