Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ. Кто лишился должностей
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
В своих указах Зеленский:
- назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;
- назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;
- Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;
- уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;
- назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.
В пятницу сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.
Кроме этого, Зеленский на этой неделе издал указ о направлении украинских военных в Косово. Военные присоединятся к миротворческой миссии ООН.