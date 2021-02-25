Зеленський закликав нардепів ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів у цьому році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів в регіонах.
Про це на форумі розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що в поточному році потрібно вирішити ряд завдань щодо завершення децентралізації і затвердження змін до Конституції - одна з них. Президент також підкреслив, що за підсумком реформа дозволить зберегти унітарний устрій України.
"Ми повинні прийняти нарешті зміни до Конституції щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Мова йде про інститут префектів і ліквідації місцевих адміністрацій. Префекти будуть контролювати дотримання Конституції і законів на кожній території, стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. Я хотів би закликати нардепів від всіх депутатських фракцій і груп прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації", - сказав Зеленський.
Раніше у "Слузі народу" розповідали, що буде регулярна ротація серед префектів. Україні необхідно 129 префектів (по кількості укрупнених районів), або 25 (за кількістю областей), але ці цифри ще будуть обговорюватися. Крім того, формується кадровий резерв на 300 префектів.
Префекти повинні будуть координувати вертикаль влади, а також стежити за законністю дій місцевих рад, і реагувати на порушення.
Нагадаємо, раніше в рамках реформи децентралізації в Україні був прийнятий закон про реорганізацію громад і районів. Як заявляв міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, прийняття цього закону дозволить місцевій владі повноправно управляти фінансами, землею та ресурсами.