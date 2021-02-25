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Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по части децентрализации власти. Они касаются ввода института префектов в регионах.

Об этом на форуме развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в текущем году нужно решить ряд задач по завершению децентрализации и утверждение измений в Конституцию - одна из них. Президент также подчеркнул, что по итогу реформа позволит сохранить унитарное устройство Украины.

"Мы должны принять наконец изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории, станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - сказал Зеленский.

Ранее в "Слуге народа" рассказывали, что будет регулярная ротация среди префектов. Украине необходимо 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но эти цифры еще будут обсуждаться. Кроме того, формируется кадровый резерв на 300 префектов.

Префекты должны будут координировать вертикаль власти, а также следить за законностью действий местных советов, и реагировать на нарушения.

Напомним, ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов. Как заявлял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, принятие этого закона позволит местным властям полноправно управлять финансами, землей и ресурсами.

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Новости Украины Владимир Зеленскийдецентрализация
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