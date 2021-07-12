Зеленський про залучення США до врегулювання на Донбасі: це питання перемовин

Президент Володимир Зеленський хоче залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави планує обговорити це з лідерами США та Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського в Берліні.
За словами Зеленського, він ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.
"Щодо залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть "За", або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду підіймати це питання", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський не виключав, що заради залучення США до врегулювання на Донбасі може бути створений новий формат переговорів.
У Росії також допускали можливість участі США в переговорах щодо Донбасу, але з умовою.