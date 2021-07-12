Зеленский о привлечении США к урегулированию на Донбассе: это вопрос переговоров

По словам Зеленского, он еще не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.

"О привлечении Байдена к нормандскому формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "За" или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос ", - сказал президент.