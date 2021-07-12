Зеленский о привлечении США к урегулированию на Донбассе: это вопрос переговоров

Президент Владимир Зеленский хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава государства планирует обсудить это с лидерами США и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского в Берлине.
По словам Зеленского, он еще не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.
"О привлечении Байдена к нормандскому формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "За" или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос ", - сказал президент.
Напомним, ранее Зеленский не исключал, что ради привлечения США к урегулированию на Донбассе может быть создан новый формат переговоров.
В России также допускали возможность участия США в переговорах по Донбассу, но с условием.