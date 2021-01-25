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Зеленський візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу"

Новость на русском → Україна, Понеділок 25 січня 2021 16:41
Зеленський візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Юлія Струк

У понеділок, 25 січня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Президент Володимир Зеленський буде на ньому присутній.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіло джерело у фракції СН.

"Так, буде. На початку фракції планується його вступне слово", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, на засіданні фракції народні депутати обговорять закон про вакцинацію, ліквідацію податкової міліції й призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як писало РБК-Україна, парламент в останній тиждень четвертої сесії планує розглянути ряд важливих законів, у тому числі про ліквідацію податкової міліції і реформу Служби безпеки України.

На цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році парламент буде розглядати закон про референдум.

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