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Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа"

Новина українською → Украина, Понедельник 25 января 2021 16:41
Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Юлия Струк

В понедельник, 25 января, состоится заседание фракции "Слуга народа". Президент Владимир Зеленский будет на нем присутствовать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник во фракции СН.

"Да, будет. В начале фракции планируется его вступительное слово", - отметил собеседник.

Напомним, на заседании фракции народные депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как писало РБК-Украина, парламент в последнюю неделю четвертой сессии планирует рассмотреть ряд важных законов, в том числе о ликвидации налоговой милиции и реформе Службы безопасности Украины.

На этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году парламент будет рассматривать закон о референдуме.

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