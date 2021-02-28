Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя"

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя". Він приєднається до нього 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Крім того, до заходу долучаться представники Офісу президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти. Форум буде проходити в Києві 1-3 березня.

Крім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%".

У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків і сім'ї-позичальники.