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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Он присоединится к нему 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.

Напомним, всеукраинский форум посвященный грядущей 30-й годовщины независимости Украины. На нем обсуждают вопросы и проблемы Украины на современном этапе.

Кроме того, ранее была объявлена тема следующей встречи всеукраинского форума "Украина 30".

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