Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Он присоединится к нему 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Кроме того, к мероприятию присоединятся представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты. Форум будет проходить в Киеве 1-3 марта.

Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики.