Зеленський запросив Байдена до Києва

Президент України Володимир Зеленський запросив нового президента США Джо Байдена до Києва. Він розраховує на поліпшення відносин з США.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Дивлюся інавгурацію нового президента США в новому офісі на Банковій. Буду дуже радий бачити Джо Байдена в добре знайомому йому Києві. Упевнений, що наші відносини покращаться", - написав Зеленський.

Сьогодні Джозеф Байден приніс присягу для вступу на посаду президента США. Також на посаду віце-президента вступила Камала Харріс.

Байден побував у Києві тричі на посаді віце-президента США при президенті Бараку Обамі - 2014, 2015-му і 2017 році. В останній раз він побував в українській столиці за кілька днів до закінчення повноважень.

Слідкуйте за подіями у день інавгурації Джо Байдена в онлайн-трансляції РБК-Україна.