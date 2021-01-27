Зеленський запропонував Раді повернути позбавлення волі за брехню в деклараціях
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, який пропонує повернути позбавлення волі за недостовірне декларування. Документ визначений як невідкладний.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.
Текст законопроекту на сайті поки відсутній.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення заблокувало роботу Національного агентства з протидії корупції. Також це викликало конституційний скандал у країні. У підсумку Зеленський 25 грудня підписав закон про розблокування діяльності НАЗК
Також президент заявив про необхідність посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.
Крім того, Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування.