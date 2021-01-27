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Зеленский предложил Раде вернуть лишение свободы за ложь в декларациях

Новина українською → Украина, Среда 27 января 2021 18:46
Зеленский предложил Раде вернуть лишение свободы за ложь в декларациях Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ определен как неотложный.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Напомним, в конце 2020 года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение заблокировало работу Национального агентства по противодействию коррупции. Также это вызвало конституционный скандал в стране. В итоге Зеленский 25 декабря подписал закон о разблокировании деятельности НАПК

Также президент заявил о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

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