Зеленский предложил Раде вернуть лишение свободы за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ определен как неотложный.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Напомним, в конце 2020 года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение заблокировало работу Национального агентства по противодействию коррупции. Также это вызвало конституционный скандал в стране. В итоге Зеленский 25 декабря подписал закон о разблокировании деятельности НАПК

Также президент заявил о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование.