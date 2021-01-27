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Зеленський ввів у дію рішення про посилення відповідальності за брехню в декларації

Новость на русском → Київ, Середа 27 січня 2021 14:04
Зеленський ввів у дію рішення про посилення відповідальності за брехню в декларації Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Відповідний законопроект буде внесений до Верховної ради як невідкладний.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, законопроектом передбачається повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування.

Документом пропонується внести зміни в статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації):

  • За умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тисяч прожиткових мінімумів передбачений штраф від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років
  • У разі недостовірної декларації на суму більше ніж 2 тисяч прожиткових мінімум передбачений штраф від 4 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеження чи позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.
  • За неподання декларації передбачений штраф від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення заблокувало роботу Національного агентства з протидії корупції. Також це викликало конституційний скандал у країні. У підсумку Зеленський 25 грудня підписав закон про розблокування діяльності НАЗК

Також президент заявив про необхідність посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

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