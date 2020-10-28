Зеленський доручив обговорити з Вищою радою правосуддя можливість ліквідації ОАСК

Президент України Володимир Зеленський доручив обговорити з Вищою радою правосуддя можливість ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва. Таке рішення було прийнято за результатами розгляду петиції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На днях петиція з проханням до президента подати у Верховну раду законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів.

"Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням "глибоко вкоріненою в суді корупції і практики неправосудности рішень", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що порядок утворення і ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні.

"Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізується та ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної ради України президент України після консультацій з Вищою радою юстиції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Вища рада правосуддя є важливим державним елементом і має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з ОАСК.

"Президент пропонує почати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорою і коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня ОАСК постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост директора НАБУ.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст не буде виконувати рішення ОАСК, бо заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін. Відомству рекомендували внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.