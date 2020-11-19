Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться головою НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник залишиться на своїй посаді після 16 грудня. Рішення Конституційного суду та Окружного адмінсуду Києва не вплинуть на його роботу в бюро.

Про це на відеозустрічі з послами G7 заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Повідомляється, що учасники зустрічі обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення Конституційного суду. Зеленський зазначив, що визнання окремих положень закону про бюро неконституційними поки що не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність НАБУ.

"Рішення Конституційного суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишиться на посаді", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.