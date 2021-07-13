Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну

Президент України Володимир Зеленський дасть відповідь на статтю російського президента Володимира Путіна про українців і росіян. Він вважає, що на неї необхідно відповісти, оскільки на сайті Кремля її опублікували в тому числі і українською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Якщо потрібно, щоб ця стаття знайшла відповідь ... Вона ж нібито написана і українською, значить треба, щоб ми щось відповіли, подумаємо", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні на сайті Кремля з'явилася ця стаття Путінка, і РБК-Україна навело основні тези, викладені в ній.
У статті російський президент повторює, що українці і росіяни є нібито "одним народом", а також розкритикував більшовиків за територіальні подарунки.