Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский даст ответ на статью российского президента Владимира Путина об украинцах и русских. Он считает, что на нее необходимо ответить, поскольку на сайте Кремля ее опубликовали в том числе и на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ … Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем", - заявил Зеленский.
Напомним, накануне на сайте Кремля появилась эта статья Путинка, и РБК-Украина привело основные тезисы, изложенные в ней.
В статье российский президент повторяет, что украинцы и русские являются якобы "одним народом", а также раскритиковал большевиков за территориальные подарки.