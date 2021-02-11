ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський поїхав на передову з послами G7

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 11:16
Зеленський поїхав на передову з послами G7 Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. З ним на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки"

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, у районі проведення ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Підкреслимо, 11 лютого близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ВС РФ важко поранив бійця ВСУ, в результаті чого він помер. Військовий помер у ході евакуації, попри надану медичну допомогу.

СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 9 лютого. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

За домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак проросійські бойовики регулярно порушують домовленості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас G7
NEWS
Нацполіція створює головну інспекцію, ліквідовуючи всі інші
Нацполіція створює головну інспекцію, ліквідовуючи всі інші
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень