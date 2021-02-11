ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский поехал на передовую с послами G7

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 11:16
Зеленский поехал на передовую с послами G7 Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил", - указано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения ООС было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Подчеркнем, 11 февраля около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, в результате чего он скончался. Военный умер в ходе эвакуации, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

СММ ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 9 февраля. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

По договоренности Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако пророссийские боевики регулярно нарушают договоренности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Донбасс G7
NEWS
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок