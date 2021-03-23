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Зеленський підписав санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії і Франції: список

Автор: Роман Тверденко

Президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

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