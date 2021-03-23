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Зеленский подписал новые санкции. В списке российские силовики и французские депутаты

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", страховая компания "Росгосстрах".

Под санкции попали граждане Российской Федерации:

  • Горовой Александр - первый замминистра внутренних дел России;
  • Казакова Валентина - начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
  • Адзинов Кирилл - начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;
  • Левченко Олег - начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;
  • Гурьянова Анна - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
  • Хлыстов Владимир - начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;
  • Агарков Олег - начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
  • Башкин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
  • Вуколов Всеволод - заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее - руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);
  • Зубов Игорь - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
  • Карлин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
  • Меньщиков Владислав Владимирович - руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;
  • Нарусова Людмила - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
  • Рукавишникова Ирина Валерьевна - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
  • Цепкин Олег - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

А также граждане Франции:

  • Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
  • Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
  • Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

Напомним, что Совет нацбезопасности и обороны на прошлой неделе принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

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