Зеленский подписал новые санкции. В списке российские силовики и французские депутаты

Президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.
Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", страховая компания "Росгосстрах".
Под санкции попали граждане Российской Федерации:
Горовой Александр - первый замминистра внутренних дел России;
Казакова Валентина - начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
Адзинов Кирилл - начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;
Левченко Олег - начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;
Гурьянова Анна - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
Хлыстов Владимир - начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;
Агарков Олег - начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
Башкин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Вуколов Всеволод - заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее - руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике);
Зубов Игорь - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
Карлин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Меньщиков Владислав Владимирович - руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;
Нарусова Людмила - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Рукавишникова Ирина Валерьевна - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Цепкин Олег - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
А также граждане Франции:
Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".