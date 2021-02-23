У МЗС розповіли про підготовку телефонної розмови Зеленського з Байденом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про підготовку телефонної розмови між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом. Кулеба зазначив, що контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються.

Про це йшлося на брифінгу в Києві .

За словами Кулеби, українське посольство у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.

"Контакти між Україною та новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються... Тому взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським і Байденом", - сказав міністр.

Зазначимо, Байден вже провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої згадував війну в Україні. Однак розмови з Зеленським ще не було.