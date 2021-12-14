Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу в НАТО в обмін на відвід військ РФ

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб Україна не ставала членом НАТО. Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу до Північноатлантичного Альянсу в обмін на відвід російських військ від кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.
Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати кордони й безпеку.
"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - заявив президент України.
Нагадаємо, Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.
Зазначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю.