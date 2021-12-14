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Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу в НАТО в обмін на відвід військ РФ

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб Україна не ставала членом НАТО. Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу до Північноатлантичного Альянсу в обмін на відвід російських військ від кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.

Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати кордони й безпеку.

"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - заявив президент України.

Нагадаємо, Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.

Зазначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяНАТОВолодимир Путін