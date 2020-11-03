Зеленський відреагував на звільнення Марківа

Президент Володимир Зеленський привітав рішення щодо звільнення українського військового Віталія Марківа з італійської в'язниці. За його словами, ця перемога додає сил у боротьбі за інших українців, які перебувають у полоні або у в'язниці за кордоном.

Про це президент заявив в Telegram.

У своїй заяві Зеленський подякував усім причетним до підсумкового позитивного вердикту італійського суду по апеляції.

"Це міністерство внутрішніх справ, уповноважений з прав людини, наші дипломати, юристи, адвокати, журналісти, громадські діячі, наша диаспорта в Італії, Європі та світі", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокели під час бойових дій на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.