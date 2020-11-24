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Зеленський схвалив допуск слідчих у зону ООС

Новость на русском → Україна, Вівторок 24 листопада 2020 13:29
Зеленський схвалив допуск слідчих у зону ООС Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський схвалив закон про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Йдеться про законопроект №3984.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документ вносить зміни в закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

У законі прописано, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення ООС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допускати правоохоронців будуть у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, на початку листопада Рада прийняла цей закон у другому читанні. "За" проголосували 279 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна, в середині вересня парламент схвалив даний проект закону за основу в першому читанні, його прийняття підтримали 292 депутати ВР.

Так, президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні військових злочинів.

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